Impero A-S Bearer and-or registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Impero A-S Bearer and-or registered hat am 28.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,01 DKK gegenüber -0,090 DKK je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Impero A-S Bearer and-or registered mit einem Umsatz von insgesamt 12,8 Millionen DKK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,1 Millionen DKK erwirtschaftet worden waren, um 26,55 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at