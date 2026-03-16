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16.03.2026 06:31:29

Impero A-S Bearer and-or registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Impero A-S Bearer and-or registered hat am 13.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,04 DKK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,120 DKK je Aktie erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Impero A-S Bearer and-or registered mit einem Umsatz von insgesamt 11,4 Millionen DKK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,7 Millionen DKK erwirtschaftet worden waren, um 17,48 Prozent gesteigert.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,290 DKK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Impero A-S Bearer and-or registered -0,480 DKK je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 42,01 Millionen DKK vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 35,43 Millionen DKK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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