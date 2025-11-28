Impero A-S Bearer and-or registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Impero A-S Bearer and-or registered hat am 26.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Auf der Umsatzseite standen 10,5 Millionen DKK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,2 Millionen DKK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at