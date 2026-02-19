Impex Ferro Tech gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Impex Ferro Tech präsentierte am 18.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,21 INR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Impex Ferro Tech ebenfalls 0,210 INR je Aktie eingebüßt.

Redaktion finanzen.at