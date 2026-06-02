Impex Ferro Tech gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Impex Ferro Tech äußerte sich am 30.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,11 INR gegenüber -0,210 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Impex Ferro Tech hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,730 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,800 INR je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at