Impfstoff-Aktien drehen auf: Wieviel Luft nach oben haben Biontech und Co jetzt noch?

Coronavarianten, gegen die die verfügbaren Impfstoffe nur eingeschränkt helfen, der mäßige Geschäftsausblick von Branchenführer Pfizer und Aussagen des US-Top-Virologen Anthony Fauci, der die Pandemie am Auslaufen sieht, setzen der Branche zu. Am Mittwoch tendieren die Aktien von Biontech , Novavax und Moderna hingegen kräftig im Plus. Geht da noch mehr?Eine Stunde vor Wall-Street-Schluss notiert BioNTech 8,1 Prozent im Plus bei 172 Dollar . Für den Konkurrenten Moderna geht es um 6,4 Prozent nach oben auf 162,95 Dollar und für Novavax um 9,3 Prozent auf 91,25 Dollar.Die Anstiege unter den Impfstoffherstellern sind beeindruckend, aus Sicht längerfristig investierter Anleger oder solcher, die vielleicht in der Nähe der Hochs gekauft haben, nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Bei BioNTech beläuft sich das Minus im laufenden Jahr auf 33 Prozent, seit dem Hoch bei 416 Dollar im August 2021 hat sich der Wert mehr als halbiert. Bei den Konkurrenten sieht es ähnlich aus: Novavax hat 2022 bislang 36 Prozent eingebüßt, bei Moderna sind es 35 Prozent. Die Gründe für den Rückgang sind hinreichend bekannt. Unklarheit besteht darüber, ob der heutige Anstieg ein weiteres Puzzlestück bei der Bildung eines charttechnischen Bodens darstellt. In diesem Fall lautet die Frage, wie weit sich die Erholung fortsetzen kann, bis die Aktien in die ersten Widerstände laufen.Bei BioNTech etwa besteht kurzfristig Platz bis knapp unter 200 Dollar. Auf diesem Niveau verläuft nicht nur ein wichtiger horizontaler Widerstand, zusätzlich markiert die Marke das obere Ende einer Mitte Januar aufgerissenen Kurslücke. Bei Moderna könnte eine Erholungsbewegung die Aktie ebenfalls bis auf 200 Dollar führen, bei Novavax sollten Anleger als kurfristiges Kurszie die Marke bei 100 Dollar anpeilen.