Impfstoffdaten enttäuschen: Moderna-Aktie fällt kräftig, BioNTech-Aktie reagiert ebenfalls

Neue Daten zu einem Krebsimpfstoff sorgen an der Börse für deutliche Kursbewegungen. Dabei geraten nicht nur die direkt beteiligten Unternehmen in den Fokus der Anleger.

Die Aktien von Moderna sind am Donnerstag an der NASDAQ um 17,57 Prozent auf 202,63 US-Dollar eingebrochen. Vorbörslich geht der Abwärtstrend weiter: Es geht 2,98 Prozent auf 196,60 US-Dollar nach unten. Auch Titel von Konkurrent BioNTech gerieten unter Druck und büssten 1,77 Prozent auf 89,67 US-Dollar ein, vorbörslich geht es weitere 0,64 Prozent auf 89,10 US-Dollar nach unten. Daten zu einem erwarteten personalisierten Melanom-Impfstoff von Moderna und Merck & Co. waren zuvor aufgeflogen, die eigentlich erst an diesem Wochenende veröffentlicht werden sollten.

Die Wall Street reagierte enttäuscht auf die Daten. Analyst Trung Huynh von der kanadischen Bank RBC schrieb, sie würden den hohen Erwartungen nicht gerecht. Auch wenn eine Zulassung wahrscheinlich erscheine, sei ein kommerzieller Erfolg weitaus weniger sicher.

NEW YORK (dpa-AFX)