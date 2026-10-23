Merck Aktie
WKN DE: A0YD8Q / ISIN: US58933Y1055
|Neue Daten enttäuschen
|
23.10.2026 13:16:00
Impfstoffdaten enttäuschen: Moderna-Aktie fällt kräftig, BioNTech-Aktie reagiert ebenfalls
Die Aktien von Moderna sind am Donnerstag an der NASDAQ um 17,57 Prozent auf 202,63 US-Dollar eingebrochen. Vorbörslich geht der Abwärtstrend weiter: Es geht 2,98 Prozent auf 196,60 US-Dollar nach unten. Auch Titel von Konkurrent BioNTech gerieten unter Druck und büssten 1,77 Prozent auf 89,67 US-Dollar ein, vorbörslich geht es weitere 0,64 Prozent auf 89,10 US-Dollar nach unten. Daten zu einem erwarteten personalisierten Melanom-Impfstoff von Moderna und Merck & Co. waren zuvor aufgeflogen, die eigentlich erst an diesem Wochenende veröffentlicht werden sollten.
Die Wall Street reagierte enttäuscht auf die Daten. Analyst Trung Huynh von der kanadischen Bank RBC schrieb, sie würden den hohen Erwartungen nicht gerecht. Auch wenn eine Zulassung wahrscheinlich erscheine, sei ein kommerzieller Erfolg weitaus weniger sicher.
NEW YORK (dpa-AFX)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Tada Images / Shutterstock.com
Nachrichten zu Merck Co.
|
22.10.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
20.10.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones schließt mit Gewinnen (finanzen.at)
|
20.10.26
|Optimismus in New York: Dow Jones am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
20.10.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones präsentiert sich am Dienstagmittag fester (finanzen.at)
|
20.10.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Merck von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
20.10.26
|Börse New York in Grün: Dow Jones zum Start stärker (finanzen.at)
|
19.10.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
19.10.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Merck Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Merck Co.
|130,42
|-0,90%
|Moderna Inc
|174,34
|-3,27%