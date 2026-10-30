Impinj: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Impinj hat am 28.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,15 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,440 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 112,1 Millionen USD – ein Plus von 16,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Impinj 96,1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at