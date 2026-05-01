Impinj gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Impinj präsentierte in der am 29.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,83 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Impinj ein EPS von -0,300 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Impinj im vergangenen Quartal 74,3 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Impinj 74,3 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at