Impinj: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Impinj hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde mit 0,39 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,390 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Umsatzseitig wurden 108,4 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Impinj 97,9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at