Implantica A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Implantica A präsentierte in der am 17.02.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2022 endete.

Das EPS lag bei -0,070 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,090 EUR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,2 Millionen EUR – ein Plus von 118,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Implantica A 0,1 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.

Implantica A vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,300 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,230 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Implantica A 0,84 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 115,38 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 0,39 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Verlust je Aktie von 0,369 EUR und einen Umsatz von 0,93 Millionen EUR beziffert.

Redaktion finanzen.at