Implenia Aktie
WKN DE: A0JEGJ / ISIN: CH0023868554
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29.10.2026 07:00:14
Implenia gewinnt Auftrag für Neubau der Spitäler Schaffhausen
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Implenia AG
/ Schlagwort(e): Auftragseingänge
Totalunternehmerauftrag für zukunftsgerichteten Spitalneubau | Werkpreis von rund CHF 165 Mio. | Baustart für Sommer 2027 vorgesehen | Weiterer bedeutender Auftrag im strategischen Wachstumssegment Gesundheit
Glattpark (Opfikon), 29. Oktober 2026 – Implenia hat als Totalunternehmer den Zuschlag für den geplanten Neubau der Spitäler Schaffhausen erhalten. Der offerierte Werkpreis beträgt rund CHF 165 Mio. (exkl. MwSt). Der Auftrag unterstreicht die starke Position von Implenia für grosse und anspruchsvolle Immobilienprojekte im Gesundheitsbereich. Dem Zuschlag ging ein Präqualifikationsverfahren voraus. Das Angebot von Implenia erreichte nach Anwendung der festgelegten Zuschlagskriterien schliesslich die beste Gesamtbewertung.
Neubau Spitäler Schaffhausen (Bild: © Spitäler Schaffhausen).
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Investoren-Agenda:
Als führende Schweizer Bau- und Immobiliendienstleisterin entwickelt, realisiert und bewirtschaftet Implenia Lebensräume, Arbeitswelten und Infrastruktur für künftige Generationen in der Schweiz und in Deutschland. Zudem bietet Implenia in weiteren Märkten Tunnelbau und damit verbundene Infrastrukturleistungen an. Entstanden 2006, blickt Implenia auf eine rund 160-jährige Bautradition zurück. Das Unternehmen fasst das Know-how aus hochqualifizierten Beratungs-, Entwicklungs-, Planungs- und Ausführungseinheiten unter einem Dach zu einer integrierten, multinationalen Bau- und Immobiliendienstleisterin zusammen. Mit ihrem breiten Angebotsspektrum sowie der Expertise ihrer Spezialisten realisiert die Gruppe grosse, anspruchsvolle Projekte und begleitet Kunden über den gesamten Lebenszyklus ihrer Bauwerke. Dabei stehen die Bedürfnisse der Kunden und ein nachhaltiges Gleichgewicht zwischen wirtschaftlichem Erfolg sowie sozialer und ökologischer Verantwortung im Fokus. Implenia mit Hauptsitz in Opfikon bei Zürich beschäftigt europaweit über 8 000 Mitarbeitende (FTE) und erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von CHF 3,5 Mrd. Das Unternehmen ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (IMPN, CH0023868554). Weitere Informationen unter implenia.com.
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Implenia AG
|Industriestrasse 24
|8305 Dietlikon
|Schweiz
|Telefon:
|+41 58 474 74 74
|E-Mail:
|info@implenia.com
|Internet:
|www.implenia.com
|ISIN:
|CH0023868554
|Valorennummer:
|A0JEGJ
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|LEI Code:
|52990006TKCUQQJ79B1
|EQS News ID:
|2424244
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2424244 29.10.2026 CET/CEST
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