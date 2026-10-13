Energie Holdings Aktie
WKN DE: A1XEDG / ISIN: US29271Y1064
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13.10.2026 14:18:01
Importe trotz Sanktionen: Russische Energie-Rechnung hat gleich mehrere Haken
Der Kreml präsentiert Zahlen als Beleg für Europas anhaltende Abhängigkeit von russischen Energieträgern. Ein genauer Blick zeigt jedoch, warum die Rechnung so nicht aufgeht und weshalb das Problem trotzdem keineswegs gelöst ist.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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