Philips Aktie
WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538
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11.05.2026 16:12:19
Improving transesophageal echocardiography workflows at the Heart Hospital of New Mexico
Learn how Heart Hospital of New Mexico improved TEE workflow efficiency and imaging confidence using Philips X11-4t mini 3D TEE.Weiter zum vollständigen Artikel bei Philips Electronics N.V.
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