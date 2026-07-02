Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|
02.07.2026 13:21:25
Impuls für Deutschland, Europa und die Welt: Infineon eröffnet in Dresden die weltweit größte Fabrik für Leistungshalbleiter und Analog/ Mixed-Signal-Technologien
Dresden, 02. Juli 2026 Die Infineon Technologies AG hat mehrere Monate vor dem Zeitplan die Smart Power Fab in Dresden eröffnet. Das neue Werk ist mit einem Investitionsvolumen von fünf Milliarden Euro die größte Einzelinvestition in der Geschichte von Infineon und eines der größten Investitionsprojekte in Deutschland. Es schafft 1.000 neue, direkte Arbeitsplätze. Mit der neuen Fabrik verdoppelt Infineon seine Produktionskapazitäten am Standort Dresden und schafft damit die weltweit größte Fabrik für intelligente Leistungshalbleiter und Analog/ Mixed-Signal-Technologien.Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Infineon AG
|
15:59
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Europa: Euro STOXX 50 klettert (finanzen.at)
|
11:28
|Buy-Note für Infineon-Aktie: Neue Analyse von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) (finanzen.at)
|
10:31
|EQS-PVR: Infineon Technologies AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
09:28
|Optimismus in Frankfurt: DAX verbucht zum Handelsstart Zuschläge (finanzen.at)
|
09:28
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX zum Start des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
|
09:28