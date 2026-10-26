Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Index-Performance
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26.10.2026 09:28:24
Impulsarmer Handel in Europa: STOXX 50 notiert zum Start des Montagshandels um seinen Vortagesschluss
Der STOXX 50 steigt im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,00 Prozent auf 5 320,33 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,156 Prozent schwächer bei 5 312,19 Punkten in den Handel, nach 5 320,47 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der STOXX 50 bei 5 321,79 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5 312,19 Punkten.
STOXX 50 auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, bei 5 353,40 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, einen Stand von 5 429,15 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, bei 4 783,74 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 7,33 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Punkten markiert.
Top- und Flop-Aktien im STOXX 50
Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit UniCredit (+ 1,96 Prozent auf 72,19 EUR), Roche (+ 1,59 Prozent auf 397,10 CHF), Rolls-Royce (+ 1,55 Prozent auf 11,82 GBP), Siemens Energy (+ 1,50 Prozent auf 120,46 EUR) und Barclays (+ 1,46 Prozent auf 4,13 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil BP (-0,96 Prozent auf 6,32 GBP), Nestlé (-0,74 Prozent auf 83,08 CHF), SAP SE (-0,70 Prozent auf 212,90 EUR), Deutsche Telekom (-0,67 Prozent auf 25,18 EUR) und Novartis (-0,58 Prozent auf 127,26 CHF) unter Druck.
Die teuersten STOXX 50-Konzerne
Im STOXX 50 weist die Barclays-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 173 111 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 542,360 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Fokus
Im STOXX 50 präsentiert die BP-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,57 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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