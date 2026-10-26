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Index-Performance 26.10.2026 09:28:24

Impulsarmer Handel in Europa: STOXX 50 notiert zum Start des Montagshandels um seinen Vortagesschluss

Impulsarmer Handel in Europa: STOXX 50 notiert zum Start des Montagshandels um seinen Vortagesschluss

So bewegt sich der STOXX 50 morgens.

Der STOXX 50 steigt im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,00 Prozent auf 5 320,33 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,156 Prozent schwächer bei 5 312,19 Punkten in den Handel, nach 5 320,47 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der STOXX 50 bei 5 321,79 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5 312,19 Punkten.

STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, bei 5 353,40 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, einen Stand von 5 429,15 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, bei 4 783,74 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 7,33 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Punkten markiert.

Top- und Flop-Aktien im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit UniCredit (+ 1,96 Prozent auf 72,19 EUR), Roche (+ 1,59 Prozent auf 397,10 CHF), Rolls-Royce (+ 1,55 Prozent auf 11,82 GBP), Siemens Energy (+ 1,50 Prozent auf 120,46 EUR) und Barclays (+ 1,46 Prozent auf 4,13 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil BP (-0,96 Prozent auf 6,32 GBP), Nestlé (-0,74 Prozent auf 83,08 CHF), SAP SE (-0,70 Prozent auf 212,90 EUR), Deutsche Telekom (-0,67 Prozent auf 25,18 EUR) und Novartis (-0,58 Prozent auf 127,26 CHF) unter Druck.

Die teuersten STOXX 50-Konzerne

Im STOXX 50 weist die Barclays-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 173 111 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 542,360 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Fokus

Im STOXX 50 präsentiert die BP-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,57 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Barclays plc 4,94 1,73% Barclays plc
BP plc (British Petrol) 7,45 -1,97% BP plc (British Petrol)
Deutsche Telekom AG 25,01 -1,11% Deutsche Telekom AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,93 1,26% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Nestlé SA (Nestle) 89,86 -0,61% Nestlé SA (Nestle)
Novartis AG 137,56 1,90% Novartis AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 428,05 -0,45% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Rolls-Royce Plc 14,23 2,11% Rolls-Royce Plc
SAP SE 215,65 1,77% SAP SE
Siemens AG 260,05 1,58% Siemens AG
Siemens Energy AG 121,60 3,24% Siemens Energy AG
UniCredit S.p.A. 73,67 2,35% UniCredit S.p.A.

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