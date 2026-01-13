BMW Aktie

BMW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
DAX aktuell 13.01.2026 09:28:59

Impulsarmer Handel in Frankfurt: DAX pendelt zum Start des Dienstagshandels um seinen Vortagesschluss

Impulsarmer Handel in Frankfurt: DAX pendelt zum Start des Dienstagshandels um seinen Vortagesschluss

Der DAX hält derzeit an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Am Dienstag steigt der DAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,00 Prozent auf 25 404,16 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,168 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,012 Prozent stärker bei 25 408,37 Punkten in den Dienstagshandel, nach 25 405,34 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag am Dienstag bei 25 416,64 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 393,56 Punkten erreichte.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, den Stand von 24 186,49 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.10.2025, wurde der DAX mit einer Bewertung von 24 387,93 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 13.01.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 20 132,85 Punkten.

Die Tops und Flops im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell Symrise (+ 6,78 Prozent auf 75,64 EUR), Zalando (+ 4,88 Prozent auf 26,41 EUR), Infineon (+ 0,58 Prozent auf 41,91 EUR), Rheinmetall (+ 0,53 Prozent auf 1 900,00 EUR) und Airbus SE (+ 0,49 Prozent auf 217,30 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen Heidelberg Materials (-1,79 Prozent auf 229,90 EUR), Continental (-1,33 Prozent auf 68,20 EUR), BMW (-1,02 Prozent auf 89,56 EUR), Daimler Truck (-0,97 Prozent auf 39,69 EUR) und Bayer (-0,81 Prozent auf 39,39 EUR).

DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 363 979 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 241,779 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,46 erwartet. Mit 6,09 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu DAX-Werten
Zur DAX-Realtime-Indikation
Generalversammlungs-Kalender der DAX-Unternehmen

Bildquelle: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com,DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Nachrichten zu Zalando

mehr Nachrichten

Analysen zu Zalando

mehr Analysen
07:54 Zalando Overweight Barclays Capital
12.01.26 Zalando Underperform Bernstein Research
12.01.26 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.01.26 Zalando Buy Jefferies & Company Inc.
06.01.26 Zalando Underperform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

adidas 165,95 -0,18% adidas
Airbus SE 216,60 0,12% Airbus SE
Bayer 39,35 -1,08% Bayer
BMW AG 89,42 -1,26% BMW AG
Continental AG 68,26 -1,50% Continental AG
Daimler Truck 39,77 -0,75% Daimler Truck
Deutsche Bank AG 33,98 0,73% Deutsche Bank AG
Heidelberg Materials 229,30 -1,97% Heidelberg Materials
Infineon AG 42,10 0,72% Infineon AG
Porsche Automobil Holding SE 37,91 -0,73% Porsche Automobil Holding SE
Rheinmetall AG 1 897,00 -0,47% Rheinmetall AG
SAP SE 215,00 0,84% SAP SE
Symrise AG 75,28 3,63% Symrise AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 102,20 -0,24% Volkswagen (VW) AG Vz.
Zalando 26,65 5,67% Zalando

Indizes in diesem Artikel

DAX 25 403,52 -0,01%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.01.26 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX starten stabil -- Asiens Börsen mehrheitlich stärker
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich im Dienstagshandel zunächst nur wenig. Die Börsen in Fernost weisen am Dienstag überwiegend grüne Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen