13.01.2026 09:28:59
Impulsarmer Handel in Frankfurt: DAX pendelt zum Start des Dienstagshandels um seinen Vortagesschluss
Am Dienstag steigt der DAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,00 Prozent auf 25 404,16 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,168 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,012 Prozent stärker bei 25 408,37 Punkten in den Dienstagshandel, nach 25 405,34 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des DAX lag am Dienstag bei 25 416,64 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 393,56 Punkten erreichte.
DAX-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, den Stand von 24 186,49 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.10.2025, wurde der DAX mit einer Bewertung von 24 387,93 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 13.01.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 20 132,85 Punkten.
Die Tops und Flops im DAX
Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell Symrise (+ 6,78 Prozent auf 75,64 EUR), Zalando (+ 4,88 Prozent auf 26,41 EUR), Infineon (+ 0,58 Prozent auf 41,91 EUR), Rheinmetall (+ 0,53 Prozent auf 1 900,00 EUR) und Airbus SE (+ 0,49 Prozent auf 217,30 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen Heidelberg Materials (-1,79 Prozent auf 229,90 EUR), Continental (-1,33 Prozent auf 68,20 EUR), BMW (-1,02 Prozent auf 89,56 EUR), Daimler Truck (-0,97 Prozent auf 39,69 EUR) und Bayer (-0,81 Prozent auf 39,39 EUR).
DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 363 979 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 241,779 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,46 erwartet. Mit 6,09 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
