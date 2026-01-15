Impulsarmer Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Donnerstagnachmittag kaum bewegt

Heute halten sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Um 15:56 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,00 Prozent höher bei 25 295,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 25 371,50 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 25 236,00 Einheiten.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX notierte noch vor einem Monat, am 15.12.2025, bei 24 182,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.10.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24 134,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 15.01.2025, den Wert von 20 617,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 2,97 Prozent. Bei 25 509,50 Punkten verzeichnete der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 447,00 Punkten verzeichnet.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Siemens Energy (+ 2,89 Prozent auf 129,80 EUR), Vonovia SE (+ 2,34 Prozent auf 25,41 EUR), RWE (+ 2,27 Prozent auf 50,48 EUR), EON SE (+ 1,54 Prozent auf 17,20 EUR) und GEA (+ 1,49 Prozent auf 61,45 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Fresenius SE (-4,66 Prozent auf 49,56 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,78 Prozent auf 59,01 EUR), Commerzbank (-2,08 Prozent auf 35,28 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,79 Prozent auf 36,31 EUR) und Continental (-1,41 Prozent auf 66,98 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 3 219 325 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 243,032 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder

Unter den LUS-DAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,09 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

