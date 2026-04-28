28.04.2026 12:26:53
Impulsarmer Handel in Frankfurt: MDAX am Mittag knapp behauptet
Um 12:10 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 0,00 Prozent stärker bei 30 361,77 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 360,902 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der MDAX 0,106 Prozent schwächer bei 30 329,83 Punkten, nach 30 362,01 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des MDAX lag am Dienstag bei 30 255,01 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 30 444,14 Punkten erreichte.
MDAX-Performance seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, wurde der MDAX mit 27 655,45 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 28.01.2026, lag der MDAX-Kurs bei 31 640,37 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.04.2025, wies der MDAX 28 308,01 Punkte auf.
Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 1,99 Prozent. Bei 32 383,56 Punkten verzeichnete der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 26 803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Heutige Tops und Flops im MDAX
Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 6,75 Prozent auf 85,40 EUR), Jungheinrich (+ 2,01 Prozent auf 25,40 EUR), flatexDEGIRO (+ 1,91 Prozent auf 31,94 EUR), Nordex (+ 1,85 Prozent auf 48,40 EUR) und Delivery Hero (+ 1,62 Prozent auf 20,05 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil Salzgitter (-4,97 Prozent auf 47,04 EUR), CTS Eventim (-2,18 Prozent auf 58,30 EUR), Nemetschek SE (-1,72 Prozent auf 63,00 EUR), DEUTZ (-1,37 Prozent auf 9,73 EUR) und RENK (-1,35 Prozent auf 54,19 EUR).
Welche MDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1 519 664 Aktien gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 36,353 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Fokus
Im MDAX präsentiert die TUI-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,63 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Weitere Links:
Nachrichten zu CTS Eventim
15:58
|XETRA-Handel So performt der MDAX aktuell (finanzen.at)
12:26
24.04.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX sackt am Nachmittag ab (finanzen.at)
24.04.26
|MDAX-Papier CTS Eventim-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in CTS Eventim von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
23.04.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX schwächelt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
23.04.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: So steht der MDAX am Mittag (finanzen.at)
23.04.26
|Schwacher Handel: MDAX zum Start in der Verlustzone (finanzen.at)
22.04.26
|Schwacher Handel: MDAX verliert zum Handelsende (finanzen.at)