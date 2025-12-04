Unilever Aktie
Impulsarmer Handel in London: FTSE 100 notiert zum Start des Donnerstagshandels um seinen Schlusskurs vom Mittwoch
Der FTSE 100 tendiert im LSE-Handel um 09:13 Uhr um 0,00 Prozent fester bei 9 692,31 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,797 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 9 692,08 Punkte an der Kurstafel, nach 9 692,07 Punkten am Vortag.
Der FTSE 100 verzeichnete bei 9 689,97 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 9 721,69 Einheiten.
FTSE 100-Performance seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche gab der FTSE 100 bereits um 0,291 Prozent nach. Vor einem Monat, am 04.11.2025, wurde der FTSE 100 mit 9 714,96 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 04.09.2025, stand der FTSE 100 bei 9 216,87 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.12.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8 335,81 Punkten.
Seit Jahresanfang 2025 schlägt ein Plus von 17,34 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der FTSE 100 bei einem Jahreshoch von 9 930,09 Punkten. Bei 7 544,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Das sind die Tops und Flops im FTSE 100
Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit Spirax-Sarco Engineering (+ 1,79 Prozent auf 68,40 GBP), Barclays (+ 1,62 Prozent auf 4,40 GBP), RS Group (+ 1,58 Prozent auf 6,11 GBP), 3i (+ 1,53 Prozent auf 30,45 GBP) und BAE Systems (+ 1,34 Prozent auf 16,65 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Fresnillo (-3,93 Prozent auf 26,13 GBP), Airtel Africa (-1,44 Prozent auf 3,14 GBP), BAT (-1,24 Prozent auf 42,88 GBP), Unilever (-1,20 Prozent auf 44,00 GBP) und SSE (-1,12 Prozent auf 22,02 GBP).
Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Aktuell weist die Glencore-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 2 748 007 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 244,611 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.
Dieses KGV weisen die FTSE 100-Aktien auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,43 zu Buche schlagen. Die Legal General-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,73 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Aktien in diesem Artikel
|3i plc
|33,60
|-1,75%
|Airtel Africa
|3,50
|0,00%
|Associated British Foods plc
|24,00
|0,84%
|AstraZeneca PLC
|155,30
|0,23%
|BAE Systems plc
|18,82
|0,64%
|Barclays plc
|5,00
|0,60%
|BAT PLC (British American Tobacco)
|49,05
|-0,81%
|Fresnillo PLC
|29,84
|-5,03%
|Glencore plc
|4,35
|-0,43%
|Legal & General plc
|2,85
|0,35%
|RS Group PLC Registered Shs
|6,58
|-0,15%
|SSE Plc
|25,00
|-0,79%
|Unilever plc
|50,40
|-1,56%
Indizes in diesem Artikel
|FTSE 100
|9 686,32
|-0,06%
