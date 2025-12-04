Unilever Aktie

Kursentwicklung im Fokus 04.12.2025 09:30:06

Impulsarmer Handel in London: FTSE 100 notiert zum Start des Donnerstagshandels um seinen Schlusskurs vom Mittwoch

Impulsarmer Handel in London: FTSE 100 notiert zum Start des Donnerstagshandels um seinen Schlusskurs vom Mittwoch

Der FTSE 100 setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am vierten Tag der Woche fort.

Der FTSE 100 tendiert im LSE-Handel um 09:13 Uhr um 0,00 Prozent fester bei 9 692,31 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,797 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 9 692,08 Punkte an der Kurstafel, nach 9 692,07 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 9 689,97 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 9 721,69 Einheiten.

FTSE 100-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gab der FTSE 100 bereits um 0,291 Prozent nach. Vor einem Monat, am 04.11.2025, wurde der FTSE 100 mit 9 714,96 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 04.09.2025, stand der FTSE 100 bei 9 216,87 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.12.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8 335,81 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 schlägt ein Plus von 17,34 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der FTSE 100 bei einem Jahreshoch von 9 930,09 Punkten. Bei 7 544,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit Spirax-Sarco Engineering (+ 1,79 Prozent auf 68,40 GBP), Barclays (+ 1,62 Prozent auf 4,40 GBP), RS Group (+ 1,58 Prozent auf 6,11 GBP), 3i (+ 1,53 Prozent auf 30,45 GBP) und BAE Systems (+ 1,34 Prozent auf 16,65 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Fresnillo (-3,93 Prozent auf 26,13 GBP), Airtel Africa (-1,44 Prozent auf 3,14 GBP), BAT (-1,24 Prozent auf 42,88 GBP), Unilever (-1,20 Prozent auf 44,00 GBP) und SSE (-1,12 Prozent auf 22,02 GBP).

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Glencore-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 2 748 007 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 244,611 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,43 zu Buche schlagen. Die Legal General-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,73 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Aktien in diesem Artikel

3i plc 33,60 -1,75% 3i plc
Airtel Africa 3,50 0,00% Airtel Africa
Associated British Foods plc 24,00 0,84% Associated British Foods plc
AstraZeneca PLC 155,30 0,23% AstraZeneca PLC
BAE Systems plc 18,82 0,64% BAE Systems plc
Barclays plc 5,00 0,60% Barclays plc
BAT PLC (British American Tobacco) 49,05 -0,81% BAT PLC (British American Tobacco)
Fresnillo PLC 29,84 -5,03% Fresnillo PLC
Glencore plc 4,35 -0,43% Glencore plc
Legal & General plc 2,85 0,35% Legal & General plc
RS Group PLC Registered Shs 6,58 -0,15% RS Group PLC Registered Shs
SSE Plc 25,00 -0,79% SSE Plc
Unilever plc 50,40 -1,56% Unilever plc

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 9 686,32 -0,06%

