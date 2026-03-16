Impulsarmer Handel in Paris: CAC 40 bewegt sich am Mittag seitwärts

In Paris stehen die Signale aktuell auf Stabilisierung.

Der CAC 40 notiert im Euronext-Handel um 12:09 Uhr um 0,00 Prozent stärker bei 7 911,59 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,338 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,120 Prozent auf 7 921,02 Punkte an der Kurstafel, nach 7 911,53 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 7 932,99 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 7 856,61 Einheiten.

CAC 40-Performance im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 16.02.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8 316,50 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 16.12.2025, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8 106,16 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, notierte der CAC 40 bei 8 028,28 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 sank der Index bereits um 3,46 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch liegt derzeit bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 768,11 Punkten.

Welche Aktien im CAC 40 den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 226 818 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit 235,140 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Blick

Die Worldline SA-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten auf. Mit 8,83 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at