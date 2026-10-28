Impulsarmer Handel in Paris: CAC 40 schlussendlich unentschlossen

Wenig Veränderung war heute in Paris zu beobachten.

Der CAC 40 ging nahezu unverändert (plus 0,00 Prozent) bei 7 886,96 Punkten aus dem Mittwochshandel. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,361 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,371 Prozent auf 7 916,41 Punkte an der Kurstafel, nach 7 887,14 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der CAC 40 bei 7 918,74 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 7 870,75 Punkten.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht stieg der CAC 40 bereits um 0,901 Prozent. Der CAC 40 wies vor einem Monat, am 28.09.2026, einen Wert von 8 078,48 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 28.07.2026, wies der CAC 40 8 458,78 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 28.10.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 8 216,58 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 3,76 Prozent. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 505,27 Zählern.

Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Euronext 2 294 735 Aktien gehandelt. Im CAC 40 macht die LOréal-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 228,777 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Blick

Die Renault-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Die Renault-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,45 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at