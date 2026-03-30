Gewinne 4.000€ in Gold. Von Krypto bis zu Aktien, ETFs, ETCs und Edelmetallen: Diversifiziere dein Portfolio und sichere dir deine Gewinnchance. -W-

Stellantis Aktie

Stellantis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
CAC 40-Performance 30.03.2026 12:27:07

Impulsarmer Handel in Paris: CAC 40 stagniert am Montagmittag

Impulsarmer Handel in Paris: CAC 40 stagniert am Montagmittag

Der Handel in Paris verläuft am Montagmittag in ruhigen Bahnen.

Um 12:10 Uhr erhöht sich der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,00 Prozent auf 7 701,69 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,264 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der CAC 40 0,167 Prozent tiefer bei 7 689,05 Punkten, nach 7 701,95 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 7 735,57 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 7 680,21 Punkten.

CAC 40-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wurde der CAC 40 mit 8 580,75 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 30.12.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 8 168,15 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 7 916,08 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 6,02 Prozent nach unten. Das Jahreshoch des CAC 40 beträgt derzeit 8 642,23 Punkte. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die meistgehandelten Aktien im CAC 40

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 58 624 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 226,230 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Mitglieder

Unter den CAC 40-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 1,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 9,76 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
Tops und Flops im CAC 40
Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Stellantis

mehr Nachrichten

Analysen zu Stellantis

mehr Analysen
26.03.26 Stellantis Market-Perform Bernstein Research
10.03.26 Stellantis Kaufen DZ BANK
06.03.26 Stellantis Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.02.26 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
27.02.26 Stellantis Market-Perform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 159,72 0,14% Airbus SE
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 456,40 0,15% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance 46,90 0,84% SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
Stellantis 5,91 2,27% Stellantis
Worldline SA 1,42 -1,08% Worldline SA

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 7 701,01 -0,01%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

29.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 13
29.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 13: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
28.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
28.03.26 KW 13: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
28.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025

Börse aktuell - Live Ticker

Iran-Krieg eskaliert weiter: ATX und DAX schwächer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus - Nikkei tiefrot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag etwas leichter. Der deutsche Aktienmarkt verliert ebenso. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Montag vorwiegend auf tieferem Niveau.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen