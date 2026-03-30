Impulsarmer Handel in Paris: CAC 40 stagniert am Montagmittag

Um 12:10 Uhr erhöht sich der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,00 Prozent auf 7 701,69 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,264 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der CAC 40 0,167 Prozent tiefer bei 7 689,05 Punkten, nach 7 701,95 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 7 735,57 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 7 680,21 Punkten.

CAC 40-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wurde der CAC 40 mit 8 580,75 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 30.12.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 8 168,15 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 7 916,08 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 6,02 Prozent nach unten. Das Jahreshoch des CAC 40 beträgt derzeit 8 642,23 Punkte. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die meistgehandelten Aktien im CAC 40

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 58 624 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 226,230 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Mitglieder

Unter den CAC 40-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 1,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 9,76 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at