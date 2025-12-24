CAC 40

8 103,58
-0,27
0,00 %
<
Kursentwicklung 24.12.2025 17:57:45

Impulsarmer Handel in Paris: CAC 40 zum Handelsende in Seitwärtsbewegung

Impulsarmer Handel in Paris: CAC 40 zum Handelsende in Seitwärtsbewegung

Das machte das Börsenbarometer in Paris am Mittwoch zum Handelsschluss.

Am Mittwoch schloss der CAC 40 nahezu unverändert (plus 0,00 Prozent) bei 8 103,58 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,454 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,067 Prozent auf 8 109,30 Punkte an der Kurstafel, nach 8 103,85 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag am Mittwoch bei 8 135,71 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8 103,58 Punkten erreichte.

So bewegt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den CAC 40 bereits um 0,393 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 24.11.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 959,67 Punkten. Der CAC 40 stand noch vor drei Monaten, am 24.09.2025, bei 7 827,45 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.12.2024, wurde der CAC 40 auf 7 282,69 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 9,60 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch liegt derzeit bei 8 314,23 Punkten. Bei 6 763,76 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf

Die Crédit Agricole-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 0 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 mit 309,850 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der CAC 40-Titel

Im CAC 40 präsentiert die Worldline SA-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,27 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Es ist ein Fehler aufgetreten!

