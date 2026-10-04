Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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04.10.2026 06:45:43
IMSA: BMW M Team WRT beschließt Debütsaison mit Podium - Paul Miller Racing gewinnt GTD-PRO-Titel.
+++ #24 BMW M Hybrid V8 kämpft bis zur letzten Runde um den Sieg beim Petit Le Mans – Dries Vanthoor, Sheldon van der Linde und Robin Frijns freuen sich über Platz zwei +++ BMW M Team WRT beendet Debütsaison in der IMSA-Serie mit einem Sieg und vier weiteren Podestplätzen +++ Riesenjubel bei Paul Miller Racing: Connor De Phillippi und Neil Verhagen gewinnen den Titel in der GTD-PRO-Klasse +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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