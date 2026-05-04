Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
|
04.05.2026 03:25:06
IMSA: BMW M Team WRT in Laguna Seca auf dem Podium.
+++ Starke Aufholjagd von Philipp Eng und Marco Wittmann im #25 BMW M Hybrid V8 endet auf dem dritten Platz +++ Zweites Podium der Saison nach Platz drei in Daytona +++ IMPC: Turner Motorsport triumphiert mit dem BMW M4 GT4 EVO +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bayerische Motoren Werke AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-3 Sh
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Bayerische Motoren Werke AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-3 Sh
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!