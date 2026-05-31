Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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31.05.2026 02:59:41
IMSA: BMW M Team WRT setzt Podiumsserie fort - Platz zwei für Philipp Eng und Marco Wittmann in Detroit.
+++ Drittes Podium für das BMW M Team WRT in Folge: Nach Platz drei in Laguna Seca und dem Doppelsieg in der FIA WEC in Spa-Francorchamps folgt Rang zwei in den Straßen von Detroit +++ Philipp Eng und Marco Wittmann feiern nach Platz drei in Laguna Seca ihr zweites IMSA-Podium in Folge +++ #24 BMW M Hybrid V8 zeigt ebenfalls starke Pace, doch zwei Durchfahrtsstrafen werfen das Fahrzeug zurück +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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