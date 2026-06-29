Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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29.06.2026 02:43:44
IMSA: BMW M Team WRT verpasst weiteres Podium knapp - Platz zwei für Paul Miller Racing.
+++ Nach vier Rennen in Folge reißt die Podiumsserie des BMW M Teams WRT: Platz vier in Watkins Glen für den #24 BMW M Hybrid V8 +++ Sheldon van der Linde und Dries Vanthoor müssen sich im Kampf um Platz drei erst kurz vor Schluss geschlagen geben +++ Connor De Phillippi und Neil Verhagen fahren im BMW M4 GT3 EVO von Paul Miller Racing als Zweite aufs GTD-PRO-Podium +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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