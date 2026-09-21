Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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21.09.2026 07:56:20
IMSA Indianapolis: Erster Gesamtsieg für das BMW M Team WRT mit dem BMW M Hybrid V8 in Nordamerika.
+++ Dries Vanthoor und Sheldon van der Linde brechen den Bann: Erster Sieg der IMSA-Saison für den #24 BMW M Hybrid V8 +++ IMSA-Premierensieg für das BMW M Team WRT und Sheldon van der Linde +++ Turner Motorsport gewinnt in der GTD-Klasse und feiert damit ersten IMSA-Sieg seit mehr als zwei Jahren +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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