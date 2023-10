IMSA-Saisonfinale 2023: BMW M Team RLL mit den Plätzen sieben und acht bei ereignisreichem Petit Le Mans - GTD-Podium für Turner Motorsport.

Die IMSA-Saison 2023 endete mit einer ereignisreichen 26. Auflage des Petit Le Mans in Road Atlanta (USA). In dem Zehn-Stunden-Rennen, das von vielen Unfällen und zahlreichen Einsätzen für das BMW XM Safety Car geprägt war, belegten die beiden BMW M Hybrid V8 des BMW M Teams RLL die Positionen sieben und acht der neuen GTP-Klasse. Turner Motorsport sicherte sich mit dem BMW M4 GT3 eine Podiumsplatzierung in der GTD-Klasse. Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW Zum vollständigen Artikel