Imunon: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Imunon hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,54 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Imunon ein Ergebnis je Aktie von -1,870 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.at