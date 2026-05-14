Imunon: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Imunon hat am 12.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,84 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Imunon ein EPS von -3,650 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at