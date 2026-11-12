Celsion Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3DWEJ / ISIN: US15117N6022
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12.11.2026 14:09:50
Imunon, Inc. Loss At -$3.813 Mln In Q3
(RTTNews) - Imunon, Inc. (IMNN) reported Loss for third quarter of -$3.813 million
The company's bottom line came in at -$3.813 million, or -$0.64 per share. This compares with -$3.429 million, or -$1.16 per share, last year.
Imunon, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$3.813 Mln. vs. -$3.429 Mln. last year. -EPS: -$0.64 vs. -$1.16 last year.
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