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12.06.2026 06:31:29
IMURA ENVELOPE legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
IMURA ENVELOPE hat am 11.06.2026 das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS lag bei 14,25 JPY. Im letzten Jahr hatte IMURA ENVELOPE einen Gewinn von 45,48 JPY je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,04 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,52 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,64 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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