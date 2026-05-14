14.05.2026 06:31:29

IMURAYA GROUP öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

IMURAYA GROUP ließ sich am 12.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat IMURAYA GROUP die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 9,20 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte IMURAYA GROUP 9,98 JPY je Aktie verdient.

IMURAYA GROUP hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12,31 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11,70 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 186,71 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 168,31 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 53,72 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 5,09 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 51,12 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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