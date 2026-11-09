IMURAYA GROUP: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

IMURAYA GROUP veröffentlichte am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 55,05 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 99,35 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,36 Prozent auf 14,87 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15,39 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at