IMURAYA GROUP stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

IMURAYA GROUP ließ sich am 10.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat IMURAYA GROUP die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 64,02 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 77,49 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 15,17 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15,04 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at