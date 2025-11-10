IMURAYA GROUP vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

IMURAYA GROUP hat sich am 07.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 99,35 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 68,14 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14,47 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 15,39 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at