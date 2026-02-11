IMV hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

IMV hat am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 33,37 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 26,42 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 33,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,63 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,84 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at