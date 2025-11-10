IMV: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

IMV hat am 07.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 34,90 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 13,49 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat IMV in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,08 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,20 Milliarden JPY im Vergleich zu 4,69 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 121,68 JPY. Im letzten Jahr hatte IMV einen Gewinn von 88,75 JPY je Aktie eingefahren.

Der Jahresumsatz wurde auf 17,94 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 15,34 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

