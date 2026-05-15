IMV verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

IMV hat am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 58,52 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte IMV 48,69 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,17 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,67 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 5,89 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at