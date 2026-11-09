IMV: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

IMV hat am 06.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es stand ein EPS von 37,59 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei IMV noch ein Gewinn pro Aktie von 34,90 JPY in den Büchern gestanden.

IMV hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,51 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,20 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 134,65 JPY, nach 121,68 JPY im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat IMV 21,02 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17,16 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 17,94 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at