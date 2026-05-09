Nuscale Power Aktie
WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007
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09.05.2026 19:45:00
In 10 Years, Will You Wish You'd Bought NuScale Power Stock Right Now?
NuScale Power (NYSE: SMR) is an ambitious nuclear company at the forefront of a potential nuclear renaissance. In a world hungry for clean power, this first-mover in the development of small modular reactors (SMRs) has a tremendous opportunity to 10x from today's price (from about $12 to $120), ushering in a new era where reactors get smaller and more widely used.Turning that promise into a profitable future will be a daunting challenge, not the least because NuScale has yet to notch a firm sale. Yet with fears of an artificial intelligence (AI) bust seemingly behind us (for now), this microreactor pioneer might be one of the best energy stocks to hold for the next 10 years. Here's why.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Nuscale Power Corp Registered Shs
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25.02.26
|Ausblick: Nuscale Power präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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11.02.26
|Erste Schätzungen: Nuscale Power gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Nuscale Power Corp Registered Shs
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