Plug Power Aktie
WKN DE: A1JA81 / ISIN: US72919P2020
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19.04.2026 17:30:00
In 10 Years, Will You Wish You'd Bought Plug Power Stock Right Now?
Plug Power (NASDAQ: PLUG) stock is on the rise. Since 2026 began, shares of the hydrogen fuel company have increased in value by more than 30%.Some investors, however, think the run has just begun, and certain analysts on Wall Street agree. Eric Stine, an analyst at Craig-Hallum, for example, has a $7 price target on Plug Power shares. That price target suggests more than 150% in potential upside. Stine reiterated his buy recommendation earlier this month. Maybe shares will explode in value this year like Stine predicts. Or maybe the stock's rise will be spread over a number of years. Either way, will you regret not buying Plug Power stock a decade from now? You might be surprised by the answer.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu Plug Power Inc.
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