American Airlines Aktie
WKN DE: A1W97M / ISIN: US02376R1023
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18.08.2026 23:34:15
In a Big Pivot, Seat-Back Screens Are Returning at American Airlines
In an announcement on Tuesday, the carrier promised screens at every seat in its narrow-body fleet, along with an expansion of its premium seating.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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