In a first-of-its-kind fixed dose study, once weekly insulin efsitora alfa leads to A1C reduction similar to daily insulin

In the phase 3 study, QWINT-1, efsitora was administered via four fixed doses once weekly in a single-use autoinjector in people with type 2 diabetes using basal insulin for the first time In a second phase 3 study, QWINT-3, efsitora also delivered non-inferior A1C reduction compared to daily Weiter zum vollständigen Artikel bei Eli Lilly and Co. Weiter zum vollständigen Artikel bei Eli Lilly and Co.