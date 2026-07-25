Ryanair Holdings Aktie
WKN: 908889 / ISIN: US7835131043
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25.07.2026 06:00:37
In a glum moment for budget airlines, Ryanair may have the last laugh
Investors underestimate how balance-sheet strength might be a differentiating factor in what happens nextWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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