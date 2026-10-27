CGI Group Aktie
WKN: 912483 / ISIN: CA39945C1095
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27.10.2026 10:05:33
In Anthropic I.P.O., Goldman and Morgan Stanley Slug It Out for Top Bank
Anthropic named the Wall Street firms lead underwriters on its upcoming public offering, a role that will generate generous fees and enormous prestige.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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