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29.04.2026 11:02:09
In Backlash Against Tech in Schools, Parents Are Winning Rollbacks
From Salt Lake City to New York City, parents are demanding more sway over the digital tools that schools give children.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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