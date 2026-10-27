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WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6

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27.10.2026 09:07:27

In Bulgaria, record low voter turnout triggers a November 1 presidential run-off in a poll colored by divisions over Ukraine war

Low voter turnout has triggered a run-off for the Bulgarian presidency. The vote was colored by strong divisions over Russia's war in Ukraine, and Sofia's relations with the Kremlin.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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